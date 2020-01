Die Unterhaltungsshow vom 27./28. März 2020 führt ins Wunderland

Am Freitag 27. März und Samstag 28. März 2020 ist es wieder soweit. Der Sportverein präsentiert seine Unterhaltungsshow diesmal unter dem Motto „Welcome to Wonderland“. Insgesamt 16 verschiedene Darbietungen von Riegen aus allen Sparten des Sportvereins entführen Sie in die allseits bekannte Geschichte von Alice im Wunderland. Seien Sie gespannt auf die verschiedenen Kreaturen und Charaktere, die uns auf dem Weg durchs Wunderland begleiten und begegnen werden.

Die vielfältigen, kreativen und turnerischen Darbietungen unserer kleinen und grossen Turnerinnen und Turner sind eng mit der Geschichte verflochten. Besonderen Wert wird dieses Jahr auf die selbst genähten und natürlich Motto getreuen Kostüme und Masken gelegt. Begleiten Sie uns auf unserer spannenden Reise durchs fantasievolle Wunderland. Passiert das alles wirklich, oder war doch einfach alles nur ein Traum?

Finden Sie es heraus und sichern Sie sich ab dem 14. März 2020 einen der begehrten Plätze in unserem Online-Vorverkauf.

Wie immer erwartet Sie ein vielfältiges Verpflegungsangebot, ein Barbetrieb der zum Verweilen einlädt sowie eine Tombola mit attraktiven Preisen.

Vorstellungen:

Turnhalle Leematten, Fislisbach

Freitag, 27. März 2020 um 20.00 Uhr; Türöffnung 18.00 Uhr

Samstag, 28. März 2020 um 13.30 Uhr und 20.00 Uhr; Türöffnung 12.30 Uhr bzw. 18.00 Uhr

Sichern Sie sich frühzeitig ihre Plätze für die Abendvorstellungen über den Online-Vorverkauf auf www.svfislisbach. Der Vorverkauf startet am Samstag, 14. März 2020 um 10:00 Uhr und endet am Dienstag, 24. März 2020 um 18:00 Uhr.

(geschrieben von Roger Kamber)