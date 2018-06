Die Flyers starteten gut in das Spiel gegen die Ukrainer, gleich im ersten Inning scorte Adrian Kaufmann den ersten Run auf einen David Castillo Schlag. Takanobu Oshima vermochte als Flyers Pitcher zu Beginn die Ukrainer in Schach zu halten. Die Flyers hatten einige gute Möglichkeiten ihre Führung auszubauen, hatten aber Mühe die Runs ins trockene zu bringen. So hiess es nur 3:0 bis die Ukrainer auch ins Spiel fanden.

Sie zogen gegen Ende des Spiels davon und führten 9:4 im achten Inning. Die ‚rally-caps‘ hängten auf den Flyers Köpfen und so wollten sie dieses Spiel noch drehen. Nach Takanobu Oshima’s Homerun zu Beginn vermochten auch Sven Leemann und David Castillo den Ball über den Zaun zu schlagen. Leider waren diese 3 Homeruns an diesem Tag nicht gut genug um das Spiel zu gewinnen.

Am Donnerstag geht es gegen die Borgerhout Squirrels um 16.00 Uhr.