Am Kantonalen Gruppenfinal gelingt der SG-Lauffohr historisches. Zum 3x in Folge gewinnt die SG-Lauffohr den Titel in der Gruppenmeisterschaft. Am selben Tag hat ebenfalls Real Madrid das Triple in der Championsleague im Fussball gewonnen und somit einen weiteren Meilenstein in der Vereinsgeschichte geschrieben.

Aber die Story geht noch weiter.... Wie bekannt haben Total 3 Gruppen der SG-Lauffohr an diesem denkwürdigen Tag teilgenommen. Nebst dem alten und neuen Aargauermeister haben sich die beiden anderen Gruppen souverän in die 1 Hauptrunde schweizweit qualifizieren können. Dies gab es in der Geschichte der SGL noch nie.

An dieser Stellen gratulieren wir allen Protagonisten zu diesem tollen Erfolg!

Update und Resultate folgen....

Top Resultate:

- 142 Pkt. Schumacher Hans

- 141 Pkt. Chopard Thomas

- 140 Pkt. Bäumer Mark