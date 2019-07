Am 29.6.2019 um 7.00Uhr trafen sich eine kleine Gruppe der Schützengesellschaft Zuzgen auf dem Turnplatz um gemeinsam die Reise in den Sensebezirk zu machen. Unser Präsident Beutler Hansjörg fuhr mit uns nach Düdingen zur Waffenkontrolle und von dort ging der Weg weiter nach Plaffeien in den Schiessstand. Kurz nach 10Uhr fielen auch die ersten Schüsse und die ersten Meinungen zum Stand wurden gemacht. Nach dem einfachen, aber gemundeten Mittagessen z.B. «Häbberesalat» (Kartoffelsalat), konnten sich am Nachmittag alle von dem, nicht ganz einfach Stand, selber ein Bild machen.

Unser Vereins Motto:

„ Mitmachen kommt vor dem Rang!“

Gemeinsam erzielten wir einen Vereinsdurchschnitt von 86.346 Punkten und konnten stolz; 2 einfache Kränze, 5 zweifache Kränze, 2 dreifache Kränze und 1 fünffachen Kranz entgegennehmen. Allen herzliche Gratulation, denn der Stand war wirklich eine Herausforderung!

Nach der Aufnahme des Vereinsfotos in einheitlichem Tenue fuhr uns Hansjörg wieder nach Düdingen um Abzurechnen und die einzelnen Auszeichnungen entgegenzunehmen, von dort traten wir die Heimreise ins Fricktal an. Gegen 22Uhr sind wir gesund und wohlauf in Zuzgen angekommen.

Vielen dank an unseren Präsidenten der alles organisiert und uns super chauffiert hat, Danke Hansjörg!

Nach der Sommerpause geht der Schiessbetrieb weiter wo auch bald das alljähriche Chilbischiessen wieder ansteht, dazu laden wir alle Schiessinteressierten herzlich ein.