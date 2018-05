Am Sonntag 25. Mai 2018 lud die Musikgesellschaft Oberentfelden alle Oberentfelder, welche schon

achtzig oder mehr Geburtstage feiern konnten, ins Alterszentrum Zopf für das diesjährige

Jubilarenkonzert ein. Der Einladung folgten so viele wie noch nie.

Nach dem ersten Marsch begrüsste die Präsidentin Danielle Wälty alle anwesenden und alle Jubilare

wurden mit einer Rose beschenkt. Auch die Gemeinderätin Priska Ott richtete ein paar Worte an die

Anwesenden. Nach ein paar weiteren Musikstücken gab es erneut eine Pause, wo alle Gäste von der

MGO mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurden. Anschliessend folgte ein zweiter Teil Musik.

Während diesem Teil füllten die Jubilaren ein Quiz zur MGO aus und rätselten, wie viele

Gummibärchen sich wohl im Glas befinden. Die glücklichen Gewinner erhielten zum Abschluss ein

kleines Präsent.

Wir freuen uns, wenn wir auch im nächsten Jahr wieder so viele Jubilaren begrüssen dürfen. Zuerst

freuen wir uns, mit Ihnen allen ein Sommernachtsfest zu feiern. Dieses findet am 30. Juni 2018 auf

dem Schulhausplatz Isegüetli in Oberentfelden statt.