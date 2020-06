Die Ludothek ist wieder geöffnet!

Wir haben für alle Spielbegeisterten nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet! Um die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit befolgen zu können, bitten wir Sie sich an unsere Markierungen und Vorgaben zu halten. Die zurückgegebenen Spiele kommen bei uns in Quarantäne und werden erst danach kontrolliert. Leider dürfen wir zur Zeit keine Spielerklärungen anbieten - im Internet finden Sie Anleitungen und Beschreibungen für fast alle Spiele. So können Sie unser grosses Angebot sicher nutzen. Unser neuer Abholservice steht besonders allen gefährdeten Personen zur Verfügung. Informieren Sie sich auf unserer Homepage über unser Angebot und die Ausleihbedingungen unter www.ludothekwasseramt.ch. Besten Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! Mit spielerischen Grüssen Ludothek Wasseramt.