Vielleicht haben Sie uns auch schon gesehen am Wochenmarkt in Solothurn? Wir haben dort wieder einen Stand gehabt und haben die Besucher des Marktes angesprochen, ob sie uns bereits kennen. Das lohnt sich, denn es gibt erstaunlicherweise immer noch Menschen, die noch nie von einer Ludothek gehört haben. Am liebsten würden wir sie gleich in unser Lokal an der Industriestrasse 5 mitnehmen, damit sie sehen können, wie fantastisch unser Angebot ist. Wir leihen Spiele aus für Gross und Klein, für Jung und Alt, für draussen und drinnen, für den Alltag und fürs Fest. Spiele leihen statt kaufen!

Wir sehen uns wieder am Wochenmarkt in Solothurn - oder noch besser in der Ludothek. Bis bald!

www.ludotheksolothurn.ch