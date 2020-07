Die Kugel Rollt wieder im Bocciadromo Möhlin

Das Coronavirus hat auch den Bocciaclub Möhlin 1988 getroffen. Den Trainingsbetrieb musst eingestellt werden und im Grottino durfte man keine Gäste mehr bewirtschaften.

Seit den letzten Lockerungen hat man allerdings im Club aufgeatmet. Einerseits das man «fast» wieder normal trainieren darf und andererseits das dem grossen Bocciaturnier vom 16. August 2020 nichts mehr im Weg steht!

Das Grottino öffnet am Mittwoch 05. August 2020 wieder seine Türen und der Bocciaclub darf ab dann seine Gäste unter Berücksichtigung der BAG Bestimmungen wieder begrüssen.

Nun zurück zum Grossen Turnier, der GP Qualiti Küchen / GP Melina erfreut sich einem Teilnehmerfeld das so hoch besetzt ist wie noch nie, dies beweisen schlussendlich nicht nur die 5 dreier Teams aus dem Tessin!! Der Bocciaclub Möhlin kann dank einem Aufschwung an neuen Mitglieder auch 4 Teams stellen. Ein Team spielt in Möhlin, die anderen in Allschwil,, Windisch und Würenlos.

Es sind alle gespant was der Boccia Club Möhlin gegen die sehr starken Gegner anstellen kann. Die Gruppenspiele starten alle um 09:00 Uhr. Ab ca. 14:30 Uhr werden die ½ Finals und der Final in Möhlin an der Batastrasse ausgetragen

Wer diese interessante und spannende Sportart einmal von nahem begutachten will, darf dieses Turnier auf keine Fall verpassen. Denn so viel Spitzenspieler aus der gesamten Schweiz haben noch selten den Weg in die Nordwestschweiz gefunden!!

Für das leibliche Wohl wird an diesem Tag natürlich auch gesorgt, von 11:30 Uhr – 14:00 Uhr gibt es ein Mittagsmenü das von Vito Petriella und seinem Team zubereitet wird. Ab 14:00 ist der Grill in Betrieb.