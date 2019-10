Die alljährliche Jugireise fand am 28.September statt.

Es waren 45 motivierte Kinder dabei, die sich sehr auf diesen Tag freuten, da es für sie in den Fun Park in Bösingen ging.

Die Kinder waren am frühen Morgen schon ganz aufgeregt. Wir trafen uns um 08:15 Uhr beim Parkplatz vom Restaurant Rössli in Eiken. Von dort aus wir mit einem grossen Car reisten. Die Kinder konnten es kaum erwarten anzukommen doch auf sie und die 7 Leiter wartete noch 1.5 Stunden Car fahrt. Die Kinder wurden immer aufgeregter. Als wir dann endlich dort waren war es für jeden eine Erleichterung, die Kinder konnten endlich in der Fun Park. In diesem Fun Park gab es Hüpfburgen, Klettergerüste und viele Trampoline. Die Kinder hatten grosse Freude und man sah es ihnen an. Für die Leiter gab es nicht wirklich etwas in diesem Park also beschlossen wir mit eigenen Spielen den Tag zu verbringen. Um etwa 15:30 Uhr war es schonwieder zu ende. Vor der Halle des Parks machten wir noch ein tolles Gruppenfoto. Danach stiegen alle in den Car, man merkte das alle Kinder sehr erschöpft waren, da es sehr viel ruhiger war als auf der Hinreise. Aber es hatten alle Kinder ein Lachen auf dem Gesicht. Um etwa 17:00 Uhr kamen wir dann wieder in Eiken beim Restaurant Rössli an. Nach einem anstrengenden aber lustigen Tag, sind alle wieder zu Hause angekommen und wir Leiter freuen uns schon auf die nächste Jugireise im 2020.