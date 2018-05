Am Sonntag den 27.05.18 war es so weit, und die LAEM in Stein stand vor der Tür. Und so sammelten sich 13 Kinder und 7 Jugileiter um 9.15Uhr mit dem Velo beim Bijou wo wir alle zusammen nach Stein fuhren. Nach dem wir in Stein unser Lager aufgeschlagen haben und die restlichen 9 Kinder auch in bei uns ankamen Starteten wir um 11.00Uhr mit 22 motivierten Kindern bei wunderschönem Wetter in den Wettkampf Tag. Von der U16Weiblich und Männlich bis zur U10 Weiblich und Männlich haben wir alles vertreten. In diversen Disziplinen wie Hoch, Weit, Lauf, Ballwurf und so weiter Kämpften wir uns durch den Tag. Am Ende des Tages erreichte Naima Grun im Witsprung den 3 Platz und Janis Brutschi ebenfalls den 3 Platz im Ballwurf. Alle Leiter sind stolz auf alle Kinder die wie immer ihr Bestes gegeben haben.