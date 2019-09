Am Samstag den 31.08.2019 trafen sich 27 Kinder und 4 Leiter beim Bijou in Eiken. Von dort aus machten wir uns dann um 9:00 Uhr mit den Autos auf den Weg nach Stein. Nach der Anmeldung begann es für die U11 um 9:40 Uhr mit dem Brennball, nach drei Spielen reichte es ihnen sogar noch ins kleine Finale, wo es dann für den stolzen vierten Rang reichte. Von da an machten sich unsere fünf Gruppen in den verschiedensten Stärkeklassen auf den Weg zu ihren Disziplinen, von Brennball, Bänklifussball, Ultimate Frisbee bis zum Strong Man Ran war alles dabei. Es gaben alle immer ihr bestes, am Ende reichte es den U14 Girls 2 beim Brennball auf den dritten Rang. Am Nachmittag starteten dann auch unsere Ältesten unter der Kategorie U17 Mixed im Ultimate Frisbee holten sie sich dann den stolzen zweiten Rang. Um 15:50 Uhr startete dann die letzte Disziplin, die Pendelstafette. Von der U11 bis hin zu U17 meisterten sie den Lauf alle super, durch ein paar Krankheitsbedingte Ausfälle mussten einige den Lauf zweimal absolvieren. Nach einem sehr heissen und anstrengenden Tag fuhren wir um etwa 18:00 Uhr alle wieder gemeinsam nach Hause. Das ganze Leiterteam ist sehr stolz auf alle Kinder, die dabei waren und wie immer ihr bestes gaben.