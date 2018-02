An der Aargauer Meisterschaften der 10-m-Schützen in Aarau stahlen zwei Juniorinnen allen die Show. Die Fricktalerin Chiara Leone setzte sich in einem hochklassigen Final gegen die Freiämterin Selina Koch durch. Dagegen waren die neuen Aargauer Meister Darunee Frossard und vor allem Ivan Füglister nur Statisten.