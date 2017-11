Anlässlich des 20jährigen Jubiläums des Elternverein Kaisten wurde am Dorffest Kaisten anfangs September ein Ballonflugwettbewerb veranstaltet. Gross und Klein liessen während der drei Tage dutzende Ballone steigen. Jeder mit der Hoffnung, seiner möge vom Wind am weitesten getragen werden.



Nur wenige Tage später tröpfelten bereits die ersten gefundenen Karten ein. Man stellte schnell fest, dass der Sieger wohl aus der süd-, südöstlichen Schweiz sein muss. Aber welcher wird es wohl sein? Welcher Ballon ist am weitesten gereist und hat somit die längste Strecke zurückgelegt? Kommt noch eine andere Karte, die weiter geflogen ist?



Gut zwei Monate später konnten nun die drei Gewinner aus den über vierzig zurückgeschickten Karten benachrichtigt werden. Zwei Ballone, welche beide bis ins benachbarte Italien geflogen sind, machten den Sieg unter sich aus. Der drittplatzierte schaffte es bis ins schöne Bündnerland.



Der Elternverein Kaisten übergab mit grosser Freude vor ein paar Tagen die Gutscheine an die glücklichen Gewinner und gratuliert ganz herzlich! Vielleicht kann damit ein Wunsch bereits vor Weihnachten erfüllt werden!



Bericht und Foto Susi Finck, 24. November 2017