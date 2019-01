von Philipp Ernst

Schon früh muss die beschwerliche Reise für die #Dragons aus Lugano am Samstag dem 26. Januar begonnen haben. Und so schnell sollten sie auch nicht aus dem Adlernest Aarau heimreisen können. Die Stärken der Südschweizer Drachen waren dem Heimteam durchaus bekannt, so war der Block der Gäste überdurchschnittlich hoch und kompakt, ein schwer zu überwindendes Hindernis.

Fast am besten gelang den Eagles das Überwinden oder eben Überfliegen des Gästeblocks zu Beginn der Partie. Künzel variierte geschickt mit seinen Zuspielen, konnte die Drachen vereinzelt an der Schnauze herumführen und so setzte sich der BTV trotz starker Gegenwehr mit 25:21 durch. Die Gäste, welche viel südländisches Temperament mitbrachten, konnten sich aber noch einmal fangen und verfielen nicht dem aus dem Hinspiel bekannten Hadern und Hände Verwerfen. Vielmehr profitierten sie im zweiten Satz von regelmässigen Tiefflügen der Aargauer Gastgeber. Den schnellen Rückstand holte das Heimteam zwar mit zweitweise starkem Spiel wieder auf, liess dann aber auf Ausflüge nach Oben wieder Abstürze folgen, bei welchen die Tessiner wieder davonziehen konnten. Diese Inkonstanz endete folgerichtig mit dem 22:25 Satzverlust des zweiten Durchgangs.

Satz drei war ein Kampf auf Messers Schneide. Die BTV Jungs liessen sich wieder zeitweise von starken Gästeservices aus der Ruhe bringen, konnten aber mit starken Verteidigungsaktionen das Spielgeschehen ausgeglichen halten. Beide Teams hatten Mühe mit der Annahme, weswegen der eigenen Service entgegen dem ungeschriebenen Volleyballgesetz zeitweise zu mehr Punkte führte, als die Annahme. Zu guter Letzt machte die Tessiner Defensive um den überragenden Libero Basile den einen Fehler weniger und Lugano holte sich die 2:1 Satzführung. Der Drachen hatte zurückgeschlagen und den Adler in seinem eigenen Nest aus der Reserve gelockt.

Angetrieben von den Zahlreichen Zuschauern entwickelte sich eine spektakuläre Partie. Die Aarauer Jungs wurden nun aber zusehends erfolgreich in sämtlichen Aktionen. Leuthard über die Diagonale konnte sich immer wie öfters in Szene setzten, was die Räume über die Mitte und Aussen auch wieder öffnete. Mit diesem Vorteil schlug die Heimmannschaft zurück und sicherte sich den vierten Satz mit 25:21.

Nachdem der Adler seine Krallen gezeigt und seine Flügel ausgebreitet hatte, begann aber der Drache wieder, das anfängliche Feuer zu verspeien. Das Spiel wog hin und her, stand 15:15 als Zuspieler Künzel in die Trickkiste griff und mit seiner Finte den Aarauern einen Matchball brachte. Diesen nutzen die Gastgeber schlussendlich zum Endstand von 17:15.

Der Drachen war gezähmt und das Spiel fand seine abschliessende Wende. Die Eagles treffen am nächsten Wochenende auf Luzern und können hoffentlich zu einem neuen Höhenflug ansetzen.

BTV Aarau - #Dragons Lugano: 3:2 (25:21 22:25 24:26 25:21 17:15)