Die Birrwiler müssen sich noch Gedulden

Liebe Freunde des Birrwiler Märts

Auch wir von der Märtgruppe haben mit Freuden die ersten Lockerungen der Massnahmen aufgrund des Coronavirus vernommen, die der Bundesrat kürzlich verkündet hat. Ab dem 11. Mai sind Märkte unter Einhaltung der Hygienevorschiften und weiteren Auflagen wieder erlaubt.

Wir alle sind voller Tatendrang und können es – auch angesichts des traumhaften Wetters – kaum erwarten, endlich wieder die Marktstände und unser Kaffee-Zelt aufzustellen. Dennoch haben wir schweren Herzens beschlossen, dies erst wieder zu tun, wenn das BAG kleinere Veranstaltungen mit mindestens 50 Personen wieder erlaubt. Ein Märt unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften wäre für uns schlicht kein Birrwiler Märt. Ein Märt ohne Kaffee-Zelt sowie die strikte Einhaltung der Abstandsregel würden das, was wir alle so sehr am Märt schätzen, nämlich die Begegnungen, nicht ohne weiteres zulassen. Aus diesem Grund lassen wir die Stände schweren Herzens noch ein paar Wochen im Keller und freuen uns umso mehr darauf, Sie hoffentlich bald wieder zu einem unbekümmerten Märt begrüssen zu können.

Die Farbe Orange steht für Lebensfreude, Vitalität und Kreativität. Um die Wartezeit etwas zu überbrücken, haben wir den Birrwiler und Birrwilerinnen mit dem Flyer ein paar Blumensamen vorbeigebracht. Wir möchten gemeinsam die Blumen – «Tagetes Orangeball» - im Garten oder auf dem Balkon aussäen und so unser Dorf im Sommer noch etwas bunter machen.

Aktuelle Infos & die Angebote der Märtanbieter während der Corona Zeit:

Homepage: http://birrwiler-maert.ch/

Facebook: https://www.fb.com/maertgruppe.birrwil

Einkaufsgelegenheit in Birrwil: Schwaderhof - der Hofladen ist jeden Freitag von 14:00 bis 18:30 Uhr offen Astrid und Hans Nussbaum / Schwaderhof 10 / 062 772 12 35 Märtspezial: Am Freitag 22. Mai ist Marcel Bühler von Grotto Forellen präsent mit geräuchertem & frischem Fisch aus Seetaler Produktion. http://www.grotto-forellen.ch/

Bleiben Sie gesund! Herzliche Grüsse

Märtgruppe Birrwil