Am Infoabend vor dem Start (1.06.2017) des Marathonvorbereitungs-Projekt 42kMisZiel.ch, hat sich am letzten Donnerstag 18.05.2017, erneut eine Gruppe von interessierten LäuferInnnen aus der Region, im SOL-ID Athletes World Store in Solothurn getroffen. André Roth von varioussports.com und Boris Graber vom SOL-ID erläuterten ausführlich die Details von 42kMisZiel.ch. Auch wurde klar informiert, was die potentiellen Teilnehmer für läuferische und gesundheitliche Voraussetzungen mitbringen müssen und welche Freude und Genuss das Marathonlaufen jedem einzelnen bereiten wird. Denn der Spass und die Freude am Marathon laufen, steht für die Macher von 42kMisZiel.ch an erster Stelle!

Nach einer ausführlichen Frage- und Antwortrunde und dem anschliessenden "Sportlerapéro", wurden die Läufer mit den Gedanken an den bevorstehenden Marathon, verabschiedet.

Bis zum 1.6 können sich interessierte Läuferinnen noch im SOL-ID ins Solothurn für 42kMisZiel.ch anmelden.



Mehr Infos sind auch unter www.42kMisZiel.ch zu finden.