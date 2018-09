Am vergangenen Sonntag, 23. September, wurde in der Stadthalle in Olten die 4. Verbandsmeisterschaft Netzball vom Polysport NWS durchgeführt. 10 Elite-Mannschaften und eine Junioren-Mannschaft nahmen teil. Der Anlass wurde vom SVKT Olten ausgezeichnet organisiert. Es herrschte eine sehr motivierte Stimmung und es gab zahlreiche spannende und faire Spiele.