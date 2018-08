Bereits seit 19 Jahren gehört die Vikings Challenge in der Frenkenbündten Turnhalle zu den sportlichen Highlights des Handballsports in Liestal. OK-Präsident Giuseppe Lupo und sein Team organisieren jedes Jahr ein über drei Tage dauerndes Handball-Event mit regionaler, überregionaler und dieses Jahr sogar internationaler Beteiligung. In 5 Kategorien von Herren 1. Liga bis Junioren U15 messen sich die HandballerInnen kurz vor Saisonbeginn.

«Wir freuen uns auf motivierte Handball-Teams, welche nach langer Vorbereitungszeit die Gelegenheit nutzen, um kurz vor Beginn der Meisterschaft eine wettkampfmässige Standortbestimmung vorzunehmen.» sagt Giuseppe Lupo, OK Präsident. Neben äusserst spannenden und vielversprechenden Begegnungen in jeder Kategorie bietet die Vikings-Challenge auch für die Zuschauer einiges.

Besonders für das leibliche Wohl wird gesorgt, denn das Wikinger-Beizli empfängt seine Gäste mit einer Vielzahl an Leckereien. Und auch die Sammlung „Handballutensilien für Kamerun“ erhält in der Vikings-Challenge eine Neuauflage. Gebraucht werden vor allem Turnschuhe, Trainingsanzüge, Sporthosen und -shirts, Handbälle, Stoppuhren sowie finanzielle Spenden. Dies gesammelten Güter werden dann nach der Sammelaktion an Bertin Joss, den Initiator der Aktion, überreicht.