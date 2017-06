Der 36. Derendinger Abendlauf vom 21. Juni 2017 steht ganz im Zeichen von Neuerungen. Anstehende Bauarbeiten im Rahmen der Überbauung „Gemeindezentrum Mitteldorf“ und des Hochwasserschutzes auf der bisherigen Laufstrecke an der Emme haben die Läufergruppe Derendingen veranlasst, ihrem Abendlauf ein neues Kleid zu verpassen.

Neu findet der Derendinger Abendlauf nicht mehr am Freitag, sondern am Mittwochabend statt und neu im Oberstufen-Schulzentrum Derendingen-Luterbach. Am neuen Standort stehen den Teilnehmenden eine ideale Infrastruktur und dank der grosszügigen Unterstützung der Logistikfirma DHL genügend Parkplätze zur Verfügung.

Die Teilnehmer dürfen sich zudem auf eine neue, flache Strecke über 5 bzw. 10 km im attraktiven Gebiet Golfplatz Wylihof- Aareweg-Affolterwald freuen (55 % Naturweg, 45 % Asphalt).

Unverändert angeboten werden 28 Kategorien für Läufer und Walker mit altersgerechten Strecken zwischen 0.5 – 10.0 km und ein Gruppenwettbewerb für Jugendliche. Ein attraktiver Gabentempel und eine Festwirtschaft mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot runden den sportlichen Teil ab. Ein tolles Lauferlebnis für Jung und Alt!

Anmeldungen sind bis 17. Juni 2017 (online) möglich, Nachmeldungen vor Ort bis 1 Std. vor dem Start. Anmeldungen für Gruppen bis 15. Juni 2017 (keine Nachmeldung möglich).

Mehr Infos unter www.lgd.ch

Esther Neuenschwander

Bettlach