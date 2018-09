Mit hochstehenden Gymnastikvorführungen, mit und ohne Handgeräte (Ball, Reif, Seil, Keulen, Band und unkonventionelle Handgeräte) auf der 12x12m grossen Wettkampffläche, wurde um 13 Meistertitel gekämpft. Am Freitag Abend startete der Wettkampf mit den Vorrunden einiger Kategorien. Am Samstag Morgen ab 07:30 Uhr wurden die Vorrunden forgesetzt. Die ersten Meistertitel wurden am späteren Nachmittag in zwei Finaldurchgängen ermittelt.

Die Auscheidungen der weiteren Kategorien fanden am Sonntag Morgen, wiederum ab 07:30 Uhr statt. In zwei spannenden Finalen wurden die weiteren Titelanwärter erkoren. Judendliche wie auch Aktive präsentierten dem Publikum technisch präzise, wie aber auch sehr kreative und grazil anmutende Gymnastik. Absolute «Feinkost» für Turnliebhaber und Sportbegeisterte. Dem organisierenden Turnverein Liestal ist es gelungen, den Teilnehmenden aus allen Landesteilen wie auch den Wettkampfverantwortlichen, beste Anlagen bereitzustellen. Turnbetrieb, Wettkampfathmosphäre und Festbetrieb funktionierten «Hand in Hand».

Um die 100 Turnende übernachteten in Liestal. Sie konnten sich dadurch ausgeruht und optimal auf die bevorstehenden Titelkämpfe vorbereiten. Der Turnverein Liestal bedankt sich herzlich für die Unterstützung bei der Stadt Liestal und beim Schweizerischen Turnverband für die gute Zusammenarbeit. Gemeinsam konnte in der Sporthalle Frenkenbündten in Liestal eine Schweizer Meisterschaft ausgetragen werden an die sich alle Beteiligte gerne erinnern werden. Wundervolle und emotionelle Momente, sportliche Höchstleistungen und gemeinsame Stunden innerhalb der Turnfamile sind vergangen. Wir vom Turnverein Liestal hoffen, dass die Erinnerungen an diese Wettkampftage erhalten bleiben.