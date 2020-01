Der Turnverein Rüttenen ehrt seine Vize-Weltmeisterin

Nur gerade ein Monat ist seit der Unihockey WM in Neuenburg vergangen und bereits steht Mirjam Hintermann an der Generalversammlung wieder in den Gunsten ihres ganz ursprünglichen Vereins. Als Vorstandsmitglied und langjährige Juniorinnentrainerin setzte sie sich auch während den letzten beiden intensiven WM Vorbereitungsjahren immer für den Turnverein ein. Mit viel Stolz und Freude tauchten wir an unserer Jahresversammlung noch einmal in die WM Emotionen ein und ehrten die Spielerin mit der Rückennummer 4. Es gebührt ihr ein riesengrosser Dank, dass sie ihre spärliche Freizeit neben der NLA und der Nationalmannschaft, mit Freiwilligenarbeit in unsere Jugend und somit in die Zukunft des Turnverein Rüttenen investiert.

Auch neben den sportlichen Highlights, gab es erfreuliche Nachrichten. An der Generalversammlung wurden die Regiobank Solothurn als neuer Hauptsponsor und die Garage Kurt Fluri AG in Bellach als Mannschaftssponsor der Herren- und Damenmannschaft den Versammelten präsentiert. Weiter dürfen wir uns über die Vertragsverlängerungen mit den bisherigen Sponsoren Kempa, Unihockeycenter, Elektro Meyer GmbH, Druckerei Uebelhart, Maler Stüdeli und dem Restaurant Post in Rüttenen freuen.