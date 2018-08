Luc Kiener, Sportschüler an der Alten Kantonsschule Aarau und Mitglied der Talent School Aargau Volleyball, will hoch hinaus. Wieso der 18-jährige Volleyballer aus Schöftland den Sand der Halle vorzieht, wie er gerade mit seiner Verletzung umgeht und was Reis mit Ketchup für ihn bedeutet.