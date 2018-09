Am letzten Rennen der Schweizer-Bergmeisterschaft, der „Schallenberg Classic“ vom 22./23. September 2018 (Nähe Thun/Steffisburg), wird der 67-jährige Thomas Steinmann vom BadCat Racing Team Frenkendorf, der schnellste pensionierte Polizei-Hauptmann der Schweiz, mit einer neu aufgebauten Kawasaki ZXR 400 am Start stehen. Dabei gilt es, einerseits die momentan aktuelle Top-10 Klassierung in den Schweizermeisterschaften zu verteidigen und andererseits das nächstjährige Rennmotorrad zu testen!