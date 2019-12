Der Samichlaus hat Zeit für alle

Wenn der Samichlaus um den 6. Dezember Kinder und Familien besucht, hat er viel zu tun. Sind diese Besuche abgeschlossen, nimmt er sich den älteren Generationen unserer Gesellschaft an. So hat der Samichlaus am Sonntag, den 8. Dezember wie immer die Bewohnerinnen und Bewohner des Regionalen Pflegezentrums Baden besucht.

Zuerst in den Gemeinschaftsräumen und später in den einzelnen Zimmern haben sich die Chläuse und Schmutzli für Jede und Jeden Zeit genommen. Möglich gemacht hat das die Zunft zur St. Cordula, welche jedes Jahr mit ihren Mitgliedern und deren Angehörigen den Samichlaus ins RPZ bringt.

Die stattliche Anzahl von fünf Samichläusen und 13 Schmutzli zeigt, dass dieser freiwillige Einsatz an einem Sonntagmorgen den Mitgliedern der Zunft zur St. Cordula nicht Pflicht, sondern selbst eine grosse Freude ist.