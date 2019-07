Der Naaren Verein hat eine neue Präsidentin

Egerkingen Chräiemuetter Brige I. prägte Fasnacht 2019 mit Hippiebewegung

Kürzlich traf sich der Naare Verein Egerkingen zur alljährlichen Generalversammlung im Comfort Hotel Egerkingen, wo der Präsident Urs Ulrich 22 Mitglieder und zwei Neueinsteiger begrüssen konnte. Beim gemütlichen Apéro konnte man sich mit guten Gesprächen auf den Abend einstimmen und mit einem feinen Nachtessen, nebst den statutarischen Geschäften, als Schlusspunkt auch den gesellschaftlichen Teil pflegen.

In seinem Jahresbericht verkündet der Präsident Urs Ulrich, dass die Fasnacht 2019 mit dem Motto «Flower-Power» ebenso gut «Frauen-Power» hätte heissen können, da wir in der Person von Brigitte Christ eine echte Power-Frau als Chräiemuetter gefunden hatten. Das bereits an vielen Fasnachten in der Umgebung herrschende Motto wurde nun in Egerkingen ganz neu gelebt.

Brige I. mit ihren beiden Trabantinnen Nadja Grolimund und Susi Stirnimann führten uns mit viel Temperament, Witz und Charme durch die närrischen Tage. Dank der späten 5. Jahreszeit, waren keine Schulferien und somit die Anlässe gut besucht. Wir danken allen teilnehmenden Gruppen und FasnächtlerInnen für die gelungene Fasnacht mit vielen Highlights, wie der Dorfumzug, der Gäuumzug in Neuendorf sowie der Chräieball und der Kindermaskenball.

Für die Planung der nächsten Fasnacht musste leider der Vorstand angepasst und neu gewählt werden, da zwei Mitglieder den Vorstand verlassen und Urs Ulrich sein Präsidium abgibt. Austreten aus dem Vorstand wird der Kassier Xaver Vogel, der uns jedoch als Alt-Chräievater und Wagenbauer im Naaren Verein erhalten bleibt und Claudia Pacor Aktuarin, welche den Verein verlässt. Als neue Mitglieder in den Naare Verein konnten Roman Kölliker und Stefanie Vogel begrüsst werden. Der Vorstand konnte, dank begeisterten Fasnächtlern wiederbesetzt und neu gewählt werden. Dieser setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsidentin Stefanie Vogel, Vizepräsidentin Mirjam von Rohr (bisher), Kassier Silvan von Arx (Alt-Chräievater), Aktuarin Jessica Vogel (bisher) und Urs Ulrich (bisher). Die nächsten Anlässe im Jahresprogramm sind der Vereinsausflug am 21. September 2019 sowie wenige Wochen später am 11.11.2019 der Auftakt zur Fasnacht 2020 mit der spannenden Bekanntgabe des neuen Fasnachts-Oberhauptes. Die närrischen Tage dauern dann vom 19. bis 25. Februar 2020 unter dem neuen Motto «Fiesta Mexicana». (stv)