Bandbreite der Aktivitäten, welche am Jubla-Tag angeboten werden, ist beinahe unbegrenzt.

Eine Anmeldung ist für den Jubla-Tag ist bei den meisten Scharen nicht notwendig. Interessierte Kinder und Jugendliche können mit oder ohne ihre Eltern vorbeikommen. Genauere Informationen sind unter jubla.ch/jublatag oder direkt auf den Websiten der jeweiligen Jubla-Scharen zu finden.

Ehrenamtliches Engagement für Kinder und Jugendliche

Die Gruppenstunden, Scharanlässe, Jubla-Lager und auch der Jubla-Tag werden allesamt von ehrenamtlichen Leitungspersonen gestaltet und durchgeführt. In über 3 Millionen Stunden organisieren schweizweit über 9’000 Leiterinnen und Leiter für über 21’000 Kinder und Jugendliche Freizeitaktivitäten; weg von TV, Smartphone & Co. Von dem hochwertigen Angebot haben auch in der Vergangenheit schon viele profitiert, darunter Prominente wie Ruth Metzler (Unternehmerin, Alt-Bundesrätin): «In der Jubla lernen Kinder und Jugendliche im ungezwungenen Rahmen, für sich selbst und andere einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Sie engagieren sich für unsere Gesellschaft und gestalten diese sowie ihre eigene Zukunft mit.» Noch heute blickt sie gerne an ihre Jugendtage in der Jubla zurück. Damit ist sie in bester Gesellschaft: Viktor Röthlin, Emil Steinberger oder Eliane Müller heissen beispielsweise weitere, ehemalige Jubla-Mitglieder. Sie alle und noch einige mehr befürworten das, wofür die Jubla einsteht: eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung.