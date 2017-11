Die ebenso torreiche wie abwechslungsreiche Partie wurde mit hohem Tempo und hoher Intensität, dabei aber stets fair, geführt. Das Schiedsrichtergespann liess dies mit einer klaren Linie stets zu, führte dabei einen bereichernden Dialog mit den Protagonisten und fiel entsprechend positiv auf. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem das Heimteam früher und im Verlauf der Partie mehr Zeitstrafen nahm, als die über die gesamte Spieldauer gesehen, konstanteren Gäste.

Verdiente HSC-Pausenführung

In der 22. Spielminute gingen die Schaffhauser denn auch erstmals mit 15:14 in Führung. Sechs Minuten später untermauerte Tim Aufdenblatten mit seinem Treffer zum 18:16 jedoch erneut eindrücklich die Ambitionen des Heimteams, auch gegen den haushohen Favoriten erneut etwas Zählbares mitzunehmen. Die 19:18-Pausenführung war verdient und versprach entsprechende Spannung für den zweiten Durchgang.

Captain Patrick Romann eröffnete diese mit einem sehenswerten Anspiel auf Kreisläufer Slaninka, der souverän verwandelte. Angeführt vom in dieser Phase überragenden Spielführer sowie unterstützt von einem immer besser werdenden Rückhalt Ferrante, hielt das weiter von Verletzungssorgen geplagte und damit dezimierte Team den Vorsprung mit seinen Anhängern im Rücken und hatte sich längst einen Punktgewinn oder gar Sieg verdient. Das Starensemble das ihm gegenüberstand, war an diesem Abend keineswegs unwiderstehlich, nur konstanter, konsequenter im bestrafen der gegnerischen Fehler, aber stets in Reichweite beziehungsweise Schlagdistanz.

Die Sache mit den Siebenmetern

Die Kadetten, sie schienen in dieser Phase zudem beeindruckt, liessen sich zu theatralischen Aktionen hinreissen und liefen entsprechend lange dem besagten Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Es war neben Topskorer Gabor Csaszar, dem in der zweiten Halbzeit aufdrehenden Flügel Manuel Liniger zu verdanken, dass der Ligakrösus in dieser Phase erstmals seit der 22. Spielminute überhaupt wieder in Führung gehen konnte (24:25, 47. Spielminute).

Insgesamt drei verworfene Siebenmeter (im Verhältnis zu 4 souverän verwandelten der Kadetten durch Manuel Liniger) sowie vier Minuten mehr in Unterzahl bildeten eine zusätzliche Hypothek gegenüber dieses starken Kontrahenten, der in der 58. Spielminute mit 30:28 in Führung gehen konnte.

Die Ausgleichs-Chance war noch da

Gemeinsam mit dem lautstarken Publikum im Rücken erspielte sich das Heimteam 35 Sekunden vor Schluss die Chance zum womöglich finalen 30:30-Ausgleich und setzte entsprechend, mit dem siebten Feldspieler agierend, alles auf eine Karte – den Punktgewinn.

Der zwölfte technische Fehler war aber am Ende einer zu viel – er erlaubte es Flügel Nik Tominec, den Siegtreffer zum 29:31 aus HSC-Sicht ins leere Tor zu erzielen – bitter für den dezimierten HSC Suhr Aarau, der ein tolles, leidenschaftliches Spiel zeigte und mindestens diesen einen Punkt verdient hätte.

Nächster Auftritt: Gastspiel beim Leader

So aber bleibt die Hochachtung des Gegners, der anwesenden 605 Zuschauer sowie der treuen Anhänger, für ein Team, dass sich nach vier Niederlagen in Serie nicht entmutigen liess, vor Leidenschaft, Spielfreude und Wille sprühte und es am Ende leider verpasste, sich dafür selber zu belohnen.

Es spielte sich aber mit diesem Auftritt frei und wird die kommenden, entscheidenden Wochen entsprechend gestärkt und voller Selbstvertrauen angehen. Die nächste Partie steht für den HSC Suhr Aarau am Samstag, 2. Dezember 2017, auf dem Programm. Dann gastiert der Sechstplatzierte bei NLA-Leader Wacker Thun. Die Partie in der Lachenhalle wird um 17.00 Uhr angepfiffen.