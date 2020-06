Der FC Würenlingen wird per sofort von einem Duo trainiert: Kimran Kurtishi und Rosario Vaccaro übernehmen

Der Vorstand des FC Würenlingen hat entschieden, die Trainerposition der ersten Mannschaft per sofort neu zu besetzen. Kimran Kurtishi und Rosario Vaccaro stehen in der kommenden Saison beim Fanionteam an der Seitenlinie und übernehmen damit die Nachfolge von Detlef Bruckhoff. Das teilt der Drittligaverein in einer Medienmitteilung mit.

Das eingespielte Duo war zuletzt beim Meisterschaftskonkurrenten FC Koblenz tätig. «Wir sind uns sicher, dass wir uns mit Kimran und Rosario kommende Saison in der 3. Liga behaupten werden, mit dem Anspruch, künftig im vorderen Drittel mitzuspielen», heisst es im Communiqué weiter.

Das erste Training unter der neuen Leitung findet bereits am Montagabend, 8. Juni, statt.