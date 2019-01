Die Basler reisten ohne den aus familiären Gründen abwesenden Topscorer Timothé Tuffet sowie Verteidiger Steinmann ins Bündnerland. An seiner Stelle durfte Captain Marco Vogt den blauen Helm tragen und sich drei Punkte (1 Tor, 2 Assists) notieren lassen. "Offenbar war noch Restpulver im Trikot", wie Vogt nach dem Spiel schmunzelnd anmerkte.

Nachdem eine frühe Strafe überstanden wurde, kontrollierte Basel die Partie. Torhüter Haller wurde optimal von seinen Vorderleuten abgeschirmt, sodass die Gastgeber es hauptsächlich mit Weitschüssen versuchten. Doch auch diese wurden oft geblockt oder waren eine sichere Beute des Basler Torhüters. In der 7. Minute eröffnete Hrabec mit einer schönen Einzelleistung das Score. Büsser erhöhte vier Minuten später mit einem Schuss ins hohe Eck nach Rückpass von Schir. Zwissler hatte dann ebenfalls eine sehr gute Möglichkeit, scheiterte aber alleine vor Sarkis.

Viele Strafminuten

Nachdem Vogt im Mitteldrittel früh zum 3:0 erhöhte, liessen die Basler den Gastgebern mehr Spielanteile zu "Wir haben uns nach dem dritten Tor zu sicher gefühlt", so Vogt. "3:0 ist ein gefährlicher Vorsprung und uns fehlt noch die Konstanz um Topleistungen über 60 Minuten zu bringen." Ein Pfostenschuss sowie der Anschlusstreffer von Monstein waren aber glücklicherweise die einzigen zwingenden Szenen der Churer.

Mit dem fünften Treffer durch Lanz nach schöner Vorarbeit von Vogt war die Partie nach 45 Minuten entschieden. Durch Unzufriedenheit mit dem Unparteiischen und allgemeinem Frust über das Resultat wurden in der Folge Total 65 Strafminuten ausgesprochen. Doch wie beim Schlussresultat lagen auch bei den Faustkämpfen die Basler obenauf. Für Captain Vogt war dies ein kleiner Vorgeschmack auf die Playoffs: "Wir haben diese Prüfung mit Bravour bestanden. Jeder hat seinen Kollegen unterstützt." Kurz vor Schluss musste Basel dann noch in doppelter und einfacher Unterzahl agieren. Chur konnte daraufhin in den letzten 46 Sekunden noch auf 3:5 verkürzen.

Nächsten Dienstag um 20:15 Uhr wird der EHC Basel zu Hause Hockey Huttwil empfangen. Mit einem Sieg kann der Druck auf die 5 Punkte vor Basel liegenden Dübendorf und Wiki-Münsingen erhöht werden.