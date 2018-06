Am vergangenen Samstag fand in Gränichen die Aargauer Meisterschaft im Vereinsturnen statt. Der TV eröffnete am Barren den Wettkampf mit der Note 8.78 und dem 7. Rang. Anschliessend zeigte das Gymnastik-Team ein gutes Programm und klassierten sich auf dem 6. Schlussrang. Im anschliessenden Reck wurde das Programm sehr gut geturnt, was mir der Note 9.40 und der Finalteilnahme belohnt wurde. Trotz grosser Freude mussten sich die Turnerinnen auf das SSB konzentrieren. Bei schönstem Wetter lieferte der DTV ein sehr schönes Programm. Auch hier durften sie sich mit der Note 9.59 über die Finalteilnahme freuen.

Der Reckfinal startete bereits nach einer kurzen Pause. Die Turnerinnen zeigten vor einem grossen Publikum wieder ein sehr gutes Programm. Nach einer Pause und einer Stärkung bereitete sich das SSB-Team für den Final vor. Nach dem 2. Rang in der Vorrunde war die Chance auf den Meistertitel zum Greifen nah. Im Final wurde wiederum ein starkes Programm geturnt. Die anschliessende Erleichterung war sehr gross.

Nach dem langen Warten auf die Rangverkündigung durfte der DTV gleich zweimal jubeln. Im Reck wurde mit der Note 9.47 der dritte Podestplatz erreicht. Mit der Note 9.67 und dem ersten Rang darf sich der DTV Wölflinswil voller Stolz Aargauer Meister 2018 nennen.

Zu Beginn des Tages rechnete niemand mit solchen Resultaten. Die Turnerinnen haben ihr Bestes gegeben und den Sieg vollkommen verdient. In den nächsten zwei Wochen wird in den Trainings an den Details gearbeitet, um am Turnfest an die gleichen Leistungen anzuknüpfen.