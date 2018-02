Mit dieser Leistung egalisierte sie den Kantonalrekord der Aktiven und verbesserte ihren eigenen Vereins- und Kantonalrekord bei der U18 um 10 cm. Gleich hinter ihr ersprang sich Carol Schaffner mit 3.00m den zweiten Rang und damit den Doppelsieg für den BTV.

Dritter Rang im Dreisprung für Archidiacono

Doch nicht nur diesen dreien ist es zu verdanken, dass der BTV die erfolgreichste Hallen-Nachwuchs-SM seit 2014 erlebte: Mit drei weiteren Podestplätzen rundete der BTV-Nachwuchs die Medaillenjagd des Wochenendes ab. Der junge Werfer Lukas Baroke gewann bei der U18 die Silbermedaille im Kugelstossen. Dabei überzeugte er mit exzellenten 14.55m.

Anna Archidiacono, seit diesem Jahr Mitglied des Kaders Swiss Starter Future, holte sich die bronzene Auszeichnung im Hürdensprint und stellte gleichzeitig mit 8.64sec eine neue persönliche Bestleistung auf. Elisa Schmid rundet das Trio ab. Nach überstandener Bänderverletzung konnte sie mit 11.04m den dritten Platz im U20-Dreisprung für sich behaupten.

Nun sind die «Grossen» dran

Der BTV-Nachwuchs bestätigte an der diesjährigen Nachwuchs-Hallen-SM den klaren Aufwärtstrend in der Aargauer Leichtathletik. Mit diesen Leistungen können wir uns auf eine ereignisreiche und erfolgreiche Sommersaison freuen.

Doch bevor die Sommersaison beginnt, folgt am nächsten Wochenende das ultimative Highlight der nationalen Hallensaison: In Magglingen finden am Samstag und Sonntag die Hallen-SM der «Grossen» statt. Mit Livia Odermatt (Hochsprung), Jan Hochstrasser (1500m) und Pascal Müller (Sprint) stellt der BTV auch in Magglingen einige Titel- und Medaillenkandidaten.