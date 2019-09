Die Handball-Junioren der U17 Inter der HSG Aargau Ost empfingen in der Aue Baden das Zweitplatzierte Horgen/Wädenswil 1. Während die Aargauer, nach den bisherigen Leistungen zu urteilen, so gut wie sicher in der Finalrunde stehen werden, ging es den Zürchern darum, sich den zweiten Finalrundenplatz zu sichern.