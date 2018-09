Wie im Cup üblich geniesst das unterklassige Wohlen im Duell gegen den TVS das Heimrecht. Es sind daher die Solothurner, die unter der Woche die Reise zum Gegner auf sich nehmen müssen. Dennoch ist das Team von Trainer Marco Kurth gegen die Freiämter klarer Favorit. Zumal die Ambassadoren ihre letzten vier Spiele – drei in der Meisterschaft, eines im Cup – allesamt gewinnen konnten. Im Cup schickte der TV Solothurn in der letzten Runde seinen Gegner aus Emmen mit einer regelrechten Klatsche (40:18) nach Hause.

David gegen Goliath

Wohlen seinerseits besiegte in der letzten Cup-Runde einen Zweitligisten, bekundete dabei jedoch bis rund zur 54. Minute viel Mühe und lag jeweils nur gerade mit einem oder zwei Toren in Führung. Erst in der Schlussphase konnten sich die Aargauer absetzen und den unterklassigen Gegner letztlich mit 28:24 in die Knie zwingen.

Ganz schlecht verlief aus Sicht von Handball Wohlen hingegen der Auftakt in die Erstliga-Meisterschaft. Nach vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen tragen die Freiämter punktelos die rote Laterne. Und nur gerade in einer der Partien konnte Wohlen mit dem Gegner einigermassen mithalten.

Die Vorzeichen und die Rollenverteilung für die Partie sind also klar. Trotzdem tut der TVS gut daran, nicht überheblich in dieses Spiel zu steigen, will er in die Runde der besten 16 einziehen. Denn obwohl es im Handball im Cup insgesamt weniger Überraschungen gibt als in anderen Sportarten, so kommen sie dennoch vor. Denn auch unterklassige Handball-mannschaften sind gegen stärkere Gegner motiviert bis in die Haarspitzen und wollen «den Grossen» ein Bein stellen.

Aussicht auf Topteam in der nächsten Runde

Gefährlichster Akteur beim Gegner ist laut Statistik Adrian Studerus. Der frühere NLA-Spieler (RTV Basel) erzielt genau einen Drittel aller Wohler Tore und ist mit seiner Erfahrung in höheren Ligen die Teamstütze der Aargauer. Es wird spannend, wie er sich gegen die sichere Solothurner Defensive schlägt.

Beim TVS haben in den ersten fünf Spielen eigentlich alle Akteure überzeugen können. Ganz zu Beginn der Saison spielten die Flügelspieler gross auf, danach zogen gegen Emmen im Cup und gegen Altdorf die Rückraumspieler nach. Zuletzt gegen Pfadi glänzten dann gar beide Teile der Offensive.

Sollte der TV Solothurn diesen Donnerstag reüssieren, dann zieht er in den Achtelfinal des Schweizer Cups ein. Dort sind die Chancen gross, selber einen «grossen Gegner», sprich ein NLA-Team, zugelost zu erhalten und dabei das Heimrecht zu geniessen. So geschehen letztes Jahr, als die Aarestädter gegen den damals in die NLA aufgestiegenen TV Endingen spielen konnten oder als 2016 Vorjahresfinalist St. Otmas St. Gallen im Solothurner CIS gastierte. Und mit noch etwas mehr Losglück erwischt der TVS sogar das ganz grosse Los, wie vor drei Jahren, als er zuhause gegen den Partnerverein BSV Bern spielen durfte.