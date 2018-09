Am Samstag fand das Dellenfest der Jubla Trimbach statt. Bei Kaffee und Kuchen, Wurst und Brot konnte der Tag im sogenannten Leiterzelt der Jubla, das schon in diversen Lagern dabei war, genossen werden und spannende Gespräche konnten entstehen.

Gleichzeitig wurde am Nachmittag um den Titel «König von Trimbach» gekämpft. Die Kandidaten wurden hart auf ihre Fähigkeiten in Geschicklichkeitsspielen geprüft und dem stolzen Gewinner wurde am Ende die Krone aufgesetzt – eine gelungene Abrundung des Nachmittages. Doch schon bald kam das Dellenfest zu seinem krönenden Abschluss, der Afterparty, wo noch einmal gefeiert wurde und der Tag dann schliesslich auch endete.