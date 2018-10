Mit den englischen Witterungsbedingungen hatte Keller mehr zu kämpfen als sein Kontrahent: konstanter Gegenwind auf den Geraden an der Küste kostete ihn zu viel Zeit und so fehlten dem Menziker am Ende 11 Sekunden auf den Gesamtsieger.

Über 1300 Teilnehmer nahmen am 7. Oktober am prestigereichen Lauf südöstlich von Essex teil. Schon nach 5 km zeichnete sich ein Zweikampf zwischen David Keller aus der Schweiz und dem Engländer Paul Whittaker ab.

Keller ist dennoch sehr zufrieden mit seiner Zeit, obwohl er die angestrebten 31:40 knapp verpasste.

Nächstes Rennen für Keller wird der 10 km Lauf in Basel sein. Am 4. November tritt er beim Basel Running Day in Riehen vor heimischem Publikum an.