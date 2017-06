Vom 27. bis 29. Juli heisst es bereits zum 15. Mal „Schiff Ahoi“ im Menziker Herzog Areal. Für seine Jubiläumsausgabe hat sich das Mutterschiff Openair etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nebst der üblichen Schiffsreise durch unterschiedlichste Musikstile wird das Festival bereits am Donnerstag mit einer Kleinkunstnacht eröffnet.

In wenigen Wochen öffnet das Menziker Mutterschiff Openair bereits zum 15. Mal seine Pforten. Zur Feier dieses Jubiläums wurde das Aargauer Festival kurzerhand um einen Abend verlängert und lädt bereits am Donnerstag, 27. Juli zu einem exklusiven Kleinkunstabend auf das Herzog Areal ein. Ganz nach dem Motto „Kleinkunst&Dine“ sorgen dabei nicht nur der Spoken Word-Künstler Renato Kaiser und die Oltner Kabarett-Casting-Gewinner "9 Volt Nelly" mit ihrem herrlich schwarzen Humor für Stimmung, sondern auch das Dreigang-Gourmetmenü aus dem Smoker. Der Eintritt inklusive Dinner ist als vergünstigtes Kombipaket auf petzi.ch erhältlich. Der Vorverkauf wird dabei empfohlen.

Lokalmatadoren eröffnen Hauptbühne

Musikalisch bleibt das regionale Openair auch im Jubiläumsjahr seinem bisherigen Credo treu: Jeder Musikstil, jede Altersgruppe und jede Kultur findet seinen Platz auf dem mit viel Herzblut aufgebauten und kreativ dekorierten Festivalgelände. Eröffnet wird die Hauptbühne am Freitag, 28. Juli von den Lokalmatadoren „Me & The Operators“, die erfrischenden Country-Rock aus dem Aargauer und Luzerner Seetal bringen. Kräftig eingeheizt wird am zweiten Festivaltag auch vom Hauptact „The Moorings“. Die französische Band vermischt gekonnt irisch-keltische Klänge mit alternativem Rock. Nebst ruhigerer Popmusik der Zürcher Sängerin Katharina Busch und Electro Trip Hop des nationalen Duos Flieder verleitet zu später Stunde das „Gypsy Sound System Orkestra“ mit ihrem Worldmusic-Mix sicherlich auch den letzten Besucher zum Tanzen.

Summerfeeling pur mit Jamaram

Am Samstag, 29. Juli bringt die deutsche Combo „Jamaram“ Summerfeeling pur nach Menziken. Die achtköpfige Band ist bekannt für ihre abwechslungsreiche und energiegeladene Mischung aus Reggae, Ska und Afrobeats. Dennoch kommen auch am dritten und letzten Festivaltag nationale Musiker nicht zu kurz. Nicht nur die Walliser Band Macaô mit Frontsängerin Cyrielle Formaz, die Mundart Biotechno-Gruppe Tigershead, der Westschweizer Singer-Songwriter JulDem oder die Solothurnerin Elen Gerster mit ihrer unverwechselbaren Stimme, sondern auch die Indie-Rock-Band „Manolo Panic“ sowie die Zürcher Elektropop-Band „S/Z“ (früher Saalschutz) stellen auf Haupt- und Nebenbühne unter Beweis, wie vielfältig die Schweizer Musikszene ist. Auf die kleinsten Besucher wartet mit dem Auftritt von "Prinzessin Sturmfrisur" am Nachmittag eine ganz spezielle Überraschung.

Jubiläumsbier und neuer Eingang

Nebst dem Musikprogramm sorgt auch das Festivalgelände wie jedes Jahr für einige Überraschungen. So dürfen sich die Besucher nicht nur erneut auf eine kreative Deko mit Tunnelbar und Wasserfall freuen, sondern auch der Eingang wird versetzt und neu gestaltet. Und zur Feier der 15. Ausgabe dürfen natürlich auch ein exklusives Mutterschiff-Jubiläumsbier und kulinarische Neuheiten nicht fehlen.

Am Donnerstag, 27. Juli und Freitag, 28. Juli öffnet das Mutterschiff um 18 Uhr seine Türen und am Samstag, 30. Juli geht es ab 15.30 Uhr ungebremst mit dem zweiten Teil des Kulturevents weiter. Also –bereits jetzt das letzte Juliwochenende für das etwas andere Schiffserlebnis reservieren und drei unbeschwerte Festivaltage in der Region geniessen.

Genauere Infos zum Programm unter:

www.mutterschiff.ch