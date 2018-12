Gleich deren 12 WM-Teilnehmer können am Sonntag beim Cup-Viertelfinal-Kracher zwischen dem SV Wiler-Ersigen und GC Unihockey in der Grossmatthalle in Kirchberg ab 16.00 Uhr bestaunt werden. Die beiden Teams führen auch die Liga-Tabelle an und standen sich letztes Jahr im Cupfinal gegenüber, mit dem besseren Ende für den SVWE (11:6).

Die Ausgangslage vor diesem Cupfight ist insofern für beide Teams schwierig, da nach der fast dreiwöchigen WM-Pause die Teamfindung und der Spannungsaufbau auf den nationalen Bewerbe sicherlich nicht leicht werden wird. Der mentale Spagat als Riesen-Herausforderung, vor allem für die WM-Fahrer. Und von diesen hat es auf beiden Seiten einige.

Nur für einen geht die Reise weiter

Gleich deren sechs GC-Spieler figurierten im Kader der Schweizer Nati, darunter natürlich Goalie und WM-mvp Pascal Meier. Aber auch beim SVWE lässt sich die Fraktion sehen. Vier Schweizer Natispieler, mit Michal Dudovic ein slowakischer und notabene WM-Topskorer und natürlich Captain Tatu Väänänen, der mit Finnland zum dritten Mal Weltmeister wurde. Beide Teams werden als nebst dem Siegeswillen auch viel individuelle Klasse in die Waagschale werfen können.

Nur für einen aber geht die Cup-Reise weiter. Die Partie wurde wegen des tragischen Todesfalls von GC-Spieler Cyrill Pedolin Mitte November bekanntlich verschoben. Bereits im Halbfinal stehen nämlich die Langnau Tigers und Köniz sowie Malans, welcher das Heimrecht zugelost erhielt gegen den Sieger aus dem sonntäglichen Duell.

Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass beide Teams am Samstag noch ein Ligaspiel zu absolvieren haben. GC den Spitzenkampf gegen Meister Köniz, der SVWE das Derby in Thun. Somit kommt es zu einer Art Doppelrunde für beide Teams.