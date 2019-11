Damen 2 erobert die Tabellenspitze

Die 2. Damenmannschaft des STV Spreitenbach unter Coach Elsener steht nach 6 Spielen an der Tabellenspitze der Gruppe 5, 3. Liga KF. Dies mit 10 Punkten und einem sagenhaften Torverhältnis von 34:9 (+25). Weiter so, Ladies!

Der Vorsprung auf die nächsten beiden Verfolger beträgt jedoch nur ein Punkt - jedoch hat man eines der beiden Teams im Direktduell bezwingen können. Auf den anderen hartnäckigen Verfolger - Würenlos - trifft man in der nächsten Runde, am 24. November, um 15:25 Uhr in Endingen AG. Die Damen würden sich natürlich über jede Unterstützung freuen! Die Tabellenspitze soll nun bis Ende Saison verteidigt werden. Vamos Spreiti!