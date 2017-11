BTV Aarau Damen 2 – Kanti Baden 4

An diesem regnerischen Sonntag trafen wir uns alle wieder, um gegen Kanti Baden zu spielen.

Wir starteten stabil, machten gute Punkte und konnten uns auch immer wieder aufmuntern als ein Fehler passierte, was leider ziemlich oft vorkam... Dies führte im ersten Satz zu einem Gewinn von 25:17.

Nun konnten wir die Gegnerinnen auch besser einschätzen und suchten uns im zweiten Satz immer die Schwächste raus. Wiederum spielten wir sehr konstant, deshalb konnte der Coach auch zwei Spielerinnenwechsel machen. Gegen Ende wurde es jedoch noch knapp, aber auch diesen Satz gewannen wir (25:22).

Jetzt hatten wir es selber in der Hand, um ein 3:0 zu machen. In diesem dritten Satz funktionierten wir sehr gut und waren auf dem Feld eine Einheit. Durch gute Kommunikation und starken Services konnten die Gegner kaum Widerstand leisten, was zu einem 25:11 führte.

Wir sind sehr glücklich über dieses Resultat und freuen uns auf die weiteren Spiele.