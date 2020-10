Damen 1, SPL2 - Wiedereinstieg nach kurzer Saisonpause

Aufgrund der Nati-Pause mussten die Spielerinnen des HV Olten fast einen Monat auf ihr nächstes Meisterschaftsspiel warten. Ein solcher Unterbruch, nachdem die Saison gerade erst gestartet hatte, kann natürlich den Spielfluss brechen, zumal die Grünschwarzen die letzten beiden Spiele mit guten Resultaten für sich entscheiden konnten. Doch die Pause wurde genutzt, um an den individuellen Fähigkeiten und am Zusammenspiel zu arbeiten.

Nun steht das nächste Spiel gegen die HSG Leimental an, welche den Oltnerinnen in den Partien der letzten Saison jeweils ihre Schwierigkeiten bereitete (vergangene Resultate: Auswärts 30:31; zu Hause 29:35 und 36:24).

In der aktuellen Saison gelang es den Leimentalerinnen noch nicht, Punkte für sich zu gewinnen (2 Niederlagen). Umso motivierter werden sie dementsprechend am Samstag auftreten, um dies zu ändern. Dem Heimteam muss es gelingen, an die Leistung vor der Pause anzuknüpfen und dafür zu sorgen, dem Gegner keine Möglichkeit auf den Sieg zu gewähren.

Hopp Oute!!!