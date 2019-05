Am 19. Mai wurde Bettina Lutz Güttler mit einem klaren Ergebnis als Gemeinderätin und als Gemeindeammann gewählt.

Die CVP Obersiggenthal und insbesondere Bettina Lutz Güttler danken der Bevölkerung für die klare Wahl. Offenbar hat die Kandidatin mit ihrem Profil und ihrem Leistungsausweis eine breite Mehrheit der Bevölkerung überzeugt. Die vielen Leserbriefe und die breite Unterstützung der bürgerlichen Parteien haben der Bevölkerung wohl aufgezeigt, dass mit Bettina an der Spitze der Gemeinde die Zukunft in Angriff genommen werden kann.

Nochmals herzlichen Dank an alle, die Bettina unterstützt und gewählt haben.

Erich Schmid

Präsident CVP Obersiggenthal