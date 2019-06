Am Samstag, 24. Mai fand das interne Clubturnier des Gipf-Oberfricker Karatevereins Ishin Dojo statt. Es traten fast alle unter 18-jähreigen Mitglieder von 9. bis und mit 1. Kyu (Weiss- bis Braungurt) an.

Der Tag startete mit der traditionellen Begrüssungszeremonie und einem gemeinsamen Einwärmen. Die Teilnehmer massen sich dann in insgesamt sieben Kategorien zuerst in Kata, dem Kampf gegen einen imaginären Gegner, und dann in Kumite, dem Kampf zweier echter Gegner.

Nach dem Turnier am Morgen fand nach der wohlverdienten Mittagspause noch ein Fitnesstest statt, bei dem die Karatekas in Zweiergruppen gemeinsam verschiedene sportliche Aufgaben erfüllen mussten.

Danach wurde ein Gruppenfoto geschossen und das Rangverlesen fand statt. Die Karatekas verliessen das Turnier zwar sehr erschöpft, aber auch voller neuer Erfahrungen und Erinnerungen. Der Verein bedankt sich herzlichst bei allen die mitgeholfen haben, diesen großartigen Tag zu ermöglichen.

Folgende Karatekas siegten in ihrer jeweiligen Kategorie: Kata 9./8. Kyu Victoria, Kata 7./6. Kyu Tim, Kata 5./4. Kyu Andrej, Kata 3.- 1. Kyu Sarina, Kumite 9.-6. Kyu Tim, Kumite 5./4. Kyu Simon, Kumite 3. – 1. Kyu Sarina. Eine vollständige Rangliste sowie informationen zum Verein und unseren Trainingszeiten sind auf der Homepage unter www.karate-gipfoberfrick.ch zufinden.