Am ersten Septemberwochenende starteten die Fricktaler Schwimmer mit der Clubmeisterschaft in die neue Wettkampfsaison. Für die jüngeren Jahrgänge, insbesondere für die Teilnehmer aus der Schwimmschule, waren es zum Teil die ersten Wettkampfstarts. Die älteren Schwimmer genossen die entspannte Atmosphäre im heimischen Hallenbad. Am Abend wurden im Rahmen des Clubabends die Siegerehrungen der Gesamtwertungen durchgeführt, die besonders erfolgreichen Schwimmer der letzten Saison geehrt, den vielen Helfern und Verantwortlichen gedankt – und natürlich in gemütlicher Atmosphäre gegessen und sich unterhalten.

Beide Pokale fanden auch in diesem Jahr ein neues Zuhause: Clubmeisterin wurde nach fünf Starts über 100m Lagen und 50m in Delphin, Rücken, Brust und Freistil Annick Willemsen (Kaisten) vor Bigna Schall (Wölflinswil) und Lara Hugenschmidt (Frick). Bei den Herren siegte David Willemsen (Kaisten) vor Tim Grüne (Villigen) und Joel Weiss (Gipf-Oberfrick).

Insgesamt drei Starts über 25m Rücken, Brust und Freistil absolvierten die Schwimmer der Jahrgänge 2010 und jünger. Hier siegte Daina Berzins (Hellikon) vor Tijen Mercangöz (Stein) und Chiara Gosteli (Eiken). Bei den Jungen schwamm Joshua Schweizer (Zeiningen) zu Gold. Bereits vier Starts standen bei den 9- und 10-Jährigen auf dem Programm: 25m Delphin und je 50m Rücken, Brust und Freistil. Hier verteidigte Juliette Siegfried vor Elina Fey und Merve Doldur (alle Frick) ihren Titel. In der männlichen Wertung siegte Nevin Rippstein (Frick) vor Emre Bostan (Stein) und Andrin Gallert (Frick). 100m Lagen und 50m in allen vier Schwimmarten mussten die Schwimmer ab 11 Jahren absolvieren. In der Wertung der Jahrgänge 2006/2007 gingen die Medaillen an Yelda Bostan (Stein), Lia Schiess und Jasmin Fey (Frick) sowie Lewis Rippstein (Frick), Joshua Weibel (Stein) und Alexander Wasser (Oeschgen). Gold bei den 13- und 14-Jährigen holte Rebecca Rau (Lörrach) vor Larissa Sutter und Annika Fey (beide Frick). Bei den Herren siegte Julius Ilten (Kleindöttingen) vor Samuel Zidek (Herznach) und Silvan Kopp (Bözberg). In der Wertung der 15- und 16-Jährigen gewann Lara Hugenschmidt (Frick) vor Svenja Steiner (Anwil) sowie Gian Wächter (Oeschgen) bei den Herren. Clubmeister Joel Weiss vor und André Mudry (Gipf-Oberfrick). In den Jahrgängen 1999-2001 schlugen Bigna Schall und Clubmeister David Willemsen als Schnellste an. Silber holten Rafaela Moor (Wegenstetten) und Joel Weiss, Bronze ging an Fabian Hafner (Gipf-Oberfrick). Die Wertung Jg. 1998 und älter ging konkurrenzlos an Clubmeisterin Annick Willemsen und Tim Grüne.