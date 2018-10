Ein ganz besonderer Verein aus Schöftland, feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.

Der Club10 Schöftland wurde am 19. November 1993 von zwölf Mitgliedern ins Leben gerufen. Wie jeder Verein suchten auch wir nach einem geeigneten Namen. Und dieser war schnell gefunden, da der Mitgliederbeitrag pro Monat CHF 10.00 beträgt. Die Clubbeiträge sowie der Erlös aus unseren Anlässen werden für clubinterne Reisen oder Aktivitäten wie Clubreise, Skiweekend, Badmintonturnier, Familiennachmittag usw. verwendet. Wir Mitglieder sind nicht nur durch den Club10 miteinander bekannt, sondern es verbindet uns auch eine tiefe Freundschaft, bei einigen sogar seit der Schulzeit. Aktuell zählt der Verein 22 Mitglieder. Die Professionalität, mit welcher wir bei diversen Anlässen (Barbetrieb am Markt, Betreiben der Festwirtschaft am Schulexamen und Gemeindeversammlung, Mithilfe am Jugendfest etc.) auftreten, wird von allen in der Region sehr geschätzt.

Unser Gründungsmitglied und Gemeinderat Thomas Buchschacher äussert sich wie folgt zur Frage nach dem Stellenwert des Club10 in der Gemeinde Schöftland: Der Club10 ist an Veranstaltungen und Anlässen in der Gemeinde Schöftland immer wieder anzutreffen. Gerne betreiben wir Festwirtschaften und Bars, dank langjähriger Erfahrung und gutem Equipment haben wir uns einen guten Ruf erarbeitet. Als ehemaliger Präsident erfreut es mich besonders, dass der Zusammenhalt unter den Mitgliedern nach 25 Jahren immer noch besteht. Wir sind nicht nur Vereinskollegen, sondern Freunde, die ihre Freizeit zusammen verbringen.

Wir freuen uns daher auch immer wieder, dass neue Partygäste den Weg zu unseren Events finden. Trotz den diversen Aktivitäten ist der Grundgedanke des Club10 bis heute der gleiche geblieben. Die clubinternen Aktivitäten und der Spass untereinander müssen im Vordergrund stehen.

Der Club10 feiert!

Unser 25-jähriges Jubiläum feiern wir am Samstag, 27. Oktober 2018 mit der traditionellen Herbstparty am „Schöftler Märt“ neben dem WSB-Bahnhof. Bei Sound von unserem langjährigen Club10-DJ Fiechti werden diverse Drinks angeboten. Für den Hunger gibt es die bewährten Club10-Schnitzelbrote und feine Currywürste mit original Currysauce.