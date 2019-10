Christof Gasser liest anlässlich der "Kultur i dr Schür" in der historischen Zähnteschür in Bettlach am Sonntag, 3. November 2019.

Er sagt über sich: "Schon als kleiner Junge fand ich Gefallen an spannenden Büchern über Abenteurer und Detektive. Allerdings musste der Bubentraum, ein bekannter Schriftsteller zu werden, vorerst warten. Ein Berufswechsel weckte 2016 die schlummernde Berufung zum Autor erneut. Fest entschlossen, Solothurn auf die Krimi-Landkarte der Schweiz zu setzen, begann ich zu schreiben."

Sein erster Roman "Solothurn trägt schwarz" erschien 2016. Mit "Blutlauenen" erschien im Februar 2019 sein fünfter Kriminalroman: im Berner Oberland sucht ein Mörder Nazi-Gold. Die Solothurner Journalistin Cora Johannis gerät in der wilden Bergwelt in einen Alptraum und stösst dabei auf dunkle Geheimnisse. Mit präzis recherchierten Details wird die Spannung aufrecht erhalten.

Türöffnung: 09:30 Uhr

Beginn Lesung: 10:30 Uhr

Eintritt: Fr. 20.- (Fr. 15.- für Mitglieder)

Ticketreservierung: vorverkauf@zsbettlach.ch oder 032 / 644 30 62

