In diesem Jahr wird der Cevi Windisch 80 Jahre alt! Das will gefeiert werden.

Einige Windischer haben vor 80 Jahren also 1937, den Jugendverein CEVI Windisch gegründet. Wie das wohl ging so ganz ohne Computer und Internet, für die heutigen Cevianer unvorstellbar. Doch nicht alles hat sich verändert. Im Cevi lernen die Mitglieder nach wie vor alles von der 1. Hilfe über den Umgang mit Natur über anspruchsvolle Pioniertechnik bis zum Kochen im Freien.

Denn selbst wenn wir heute nur in die Hosentasche greifen müssen um an Informationen zu gelangen, haben alle elektronischen Geräte einen Hacken: sie brauchen Strom. Und was hilft einem dann Google Maps auf dem Handy, wenn der Akku leer ist oder das Handy ungewollt abstürzt?

Deshalb ist es immer gut, ein wenig Cevi Wissen im Kopf zu haben.

Geschichte des Cevi Windisch

Was am Anfang durch ein paar engagierte Natur-Entdecker gegründet wurde, entpuppte sich bald als Erfolg. Zu Spitzenzeiten zählte der Cevi Windisch über 100 Mitglieder. Selbst heute, wo die Verstädterung und Modernisierung zunimmt, finden sich jeden zweiten Samstag zahlreiche Cevianerinne und Cevianer zu einem Programm zusammen. Die Kernwerte des sind CEVI gleich geblieben. Unser Hauptziel ist es, unseren Schützlingen die Natur näher zu bringen. Deshalb gehen wir am Samstagnachmittag jeweils 3 Stunden in den Wald.

Einmal im Jahr führen wir mit der gesamten Abteilung ein Lager im Zelt oder eines im Lagerhaus durch, je nach Jahreszeit. Hinzu kommen übers Jahr verteilt noch einige andere Anlässe wie zum Beispiel das 3-tägige Lager über Pfingsten, das Fussballturnier im Oktober oder das Kerzenziehen im November. Und speziell 2017 auch noch das Jubiläum im Juni.

80 Jahre Jubiläum

Durch den Verein Cevi Windisch konnten über die Jahre viele Freundschaften geschlossen und tolle Erlebnisse gemacht werden - und das wollen wir feiern! 80 Jahre alt wird man schliesslich nur einmal! Deshalb findet am Samstag 17.06.17 das Jubiläumsfest statt. Eingeladen sind junge und alte Cevianer, Familien, Freunde, Bekannte und Gönner! Und alle anderen, die interessiert sind. Programm gibt es für alle Altersstufen. Start ist um 14:00 Uhr beim und im Kirchengemeindehaus Windisch an der Dorfstrasse 27.

Am Nachmittag kann jeder Besucher seine „Ceviartigkeit“ an verschiedenen Posten unter Beweis stellen. Ausserdem kannst man an unserem Wettbewerb teilnehmen oder sich ganz einfach beim Grillstand verpflegen. Ab 18:00 Uhr ist die Küche für alle Festbesucher geöffnet. Anschliessend startet das von den Kindern vorbereitete Unterhaltungsprogramm im grossen Saal.

Der Cevi Windisch freut sich auf ein super Fest!

Bis bald am Jubiläum!

Cevi Windisch und Umgebung