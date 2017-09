Mit grossen Erwartungen reisten die Aktiven des TSV Rohrdorf nach Schaffhausen an die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen. Insbesondere der Schweizer Meistertitel im Reck galt es zu verteidigen. Aber auch die anderen Programme steckten sich im Vorfeld Ziele, welche alle Turner und Turnerinnen anstrebten und ihr Bestes dazu beitrugen.

Die Ziele wurden erreicht – der Schweizer Meistertitel konnte am Reck zwar nicht verteidigt werden- aber der TSV hat Bronze gewonnen. Der Turnverein Rüti war bereits vor einem Jahr in Angriffslaune und die Sulzer Damen und Herren, zeigten auch ihre Zähne. Die Zürcher hatten 2017 auf ihrer Seite und gewannen nicht nur den Recktitel, sondern holten auch gleich noch zwei Silber und eine Bronzemedaille.

Beim Programm vom TSV Rohrdorf schlichen sich kleine Fehler ein, welche aber am Schluss nicht massgebend waren. Mit einem tollen Team und einer super Leistungen konnten Beni Baumann und Pascal Heusler ihren letzten Wettkampf als Reck-Verantwortliche geniessen und jetzt in den „Ruhestand“ gehen. Ihr nächstes Projekt, die Gymotion, steht schon vor der Tür.

Auch bei den Schaukelringen, war es der Abschlusswettkampf fürs Leiterteam (Tamara Steffen und Angela Wendel). Die Vorfreude war gross, die Leistung der Turner und Turnerinnen grossartig und die Rangierung grandios. Mit einer Note von 9.55 zeigte Rohrdorf, dass sie verdient der 7. beste Verein der Schweiz ist.

In der dritten Gerätedisziplin Sprung war das Ziel eine 9.15. Mit einem sauberen Programm und grosser Motivation im Team erreichten sie dieses Ziel auch und konnten sich eine 9.17 schreiben lassen.

Als die Gymnastik-Gruppe am Samstagabend in den Wettkampf starteten, regnete es mal wieder. Wie bereits vor zwei Jahren musste das Team der Gymnastik Kleinfeld im Regen ihre Choreo zeigen. „Das können wir super“ war der Tenor und am Schluss gab es dafür 9.36. Mit der eigenen Leistung zufrieden, jedoch nicht mit dem Notenspiegel in der Gymnastik Kleinfeld, begibt sich auch das junge Frauenteam in die verdiente Wettkampfpause.

Tamara Steffen