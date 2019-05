Vergangenen Sonntag durfte der Radball Club VC Bremgarten erfreuliche Ergebnisse vermelden. An der diesjährigen Schweizer Meisterschaft in Mosnang SG erkämpfte sich das Team Flavio Piagno/Pascal Bürgisser nach einem alles entscheidenden, nervenaufreibenden Spiel den höchsten Rang auf dem Podest und holten sich die Goldmedaille - somit steigt das Team nun von der 3.Liga auf und darf künftig in der 2. Liga antreten.

Auch das Bremgarter 1. Liga Team Marc Bürgisser/Simon Hintermann schafften den Finaleinzug und landeten nach einem knappen Unentschieden im Endspiel gegen Pfungen auf dem vierten Platz.

Da sich das Team Michael Wiedmer/Nico Hintermann trotz Absenz von Hintermann durch den Militärdienst ihren Platz in der 2. Liga erhalten konnte, kann der VC Bremgarten die Saison 2019 nun als erfolgreich verbuchen und freut sich auf die kommenden Aargauer Meisterschaften.

-

Der VC-Bremgarten heisst jungen Nachwuchs herzlich willkommen - die spannende, dynamische Sportart fördert in ihren Zweierteams Körper, Geist und Zusammenhalt. Schnuppertrainings können jederzeit und ohne Voranmeldung jeweils Dienstag und Donnerstag abends von 18:30-20:00 besucht werden.

Weitere Infos unter: https://vc-bremgarten.ch/training