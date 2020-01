Brass Band Full: Wechsel in verschiedenen Gremien

FULL - (mgr)

Am Freitag 24. Januar trafen sich die Mitglieder der Brass Band Full im Gasthaus zur Sonne in Leuggern zur Generalversammlung. Wie immer wurden zu Beginn ein Aperitif und ein feines Nachtessen serviert. Danach eröffnete Präsidentin Corinne Hauser die Generalversammlung und begrüsste die anwesenden Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste. Dann wurden die Traktanden in Angriff genommen. Die ersten fünf konnten wie gewohnt rasch abgehandelt werden. Nach dem Appell zur Bestimmung der anwesenden Mitglieder wurden zwei Stimmenzähler gewählt. Die Protokolle von 2019 und den Jahresbericht der Präsidentin hatten alle Eingeladenen vorgängig in Form einer Chronik erhalten. Beide wurden diskussionslos angenommen. Leider lag dieses Jahr ein Austritt vor. Dafür konnte ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen werden.

Wahlen und Finanzen

2020 standen Gesamtwahlen an. Tagespräsident Markus Egli führte diese gekonnt durch. Dirigent Stefan Aegerter, seit drei Jahren im Amt, wurde einstimmig und mit grossem Applaus für ein weiteres Jahr gewählt. Nach längerer Zeit ohne Vizedirigent konnte Annina Hauser in dieses Amt gewählt werden. Denise Hauser trat neu in den Vorstand ein. Sie wird per GV 2021 die Nachfolge von Corinne Hauser antreten. Diese bleibt bis dann noch Präsidentin und Vorstandsmitglied, damit ein reibungsloser Übergang sichergestellt ist. Somit wird der Vorstand für ein Jahr zu sechst sein. Das Revisorenamt, das Denise Hauser bisher innehatte, übernimmt Pius Hauser. In der Muko folgten Andrea Muri und Annina Hauser auf Walter Schmid und Oliver Schneider. Alle Gremien wurden in neuer Zusammensetzung in ihren Ämtern bestätigt.

Die Kassabücher konnten beim Aperitif eingesehen werden. Zudem war jedem Mitglied vor der Versammlung ein Auszug mit Rechnung und Budget zugestellt worden. Finanzchef Beat Wächter erläuterte noch kurz einige Details zur Rechnung 2019 und zum Budget 2020. Danach ergriff Revisorin Aline Schneider das Wort und bestätigte, dass die Rechnungsführung sauber und lückenlos war. Rechnung und Budget wurden einstimmig angenommen.

Abwechslungsreiches Programm und erfreulicher Probebesuch

Auf dem Jahresprogramm 2020 stehen als nächstes die Unterhaltungskonzerte am 08./09. Mai. Hier darf man sich wieder auf den bewährten Showblock im zweiten Konzertteil freuen. Am 16. Juni wird der neue Lindenplatz in Full eingeweiht. Der Musikfest in Oberrüti findet am Wochenende des 24. Mai, die Bundesfeier am 31. Juli statt. Auch die Zweite Jahreshälfte verspricht mit dem Kinderkonzert am 25. Oktober sowie den Weihnachtskonzerten am 19./20. Dezember viel Abwechslung.

2019 hatten 11 Mitglieder 5 oder weniger Absenzen. Unter dem Traktandum "Ehrungen" überreichte die Präsidentin ihnen ein Pack Spaghetti als Einladung für einen Spaghettiplausch. Marlen Kälin wurde für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit zum Ehrenmitglied ernannt. Dominic Fischer wird am Musiktag Oberrüti zum kantonalen Veteran (25 Jahre) ernannt. Ausserdem wurde der Pokal "Musikant des Jahres" nach einigen Jahren wieder reaktiviert und für besonderen Einsatz an Denise Hauser verliehen.. Den Abschluss bildete wie immer das Traktandum "Verschiedenes". Die Präsidentin dankte allen für ihren Einsatz und ihr Erscheinen und schloss die Generalversammlung. Es folgten noch das Dessert und der gemütliche Teil mit zwei spannenden Lottogängen.