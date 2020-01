BPW Club Olten an der Verleihung des Solothurner Unternehmerpreises 2020

Landhaus Solothurn 08.01.2020

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn, der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband und die Solothurner Handelskammer vergeben jährlich gemeinsam den Solothurner Unternehmerpreis.

Die feierliche Preisverleihung fand im Landhaus Solothurn statt, moderiert von Sandra Boner und musikalisch umrahmt vom Theater Orchester Biel Solothurn. 400 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft folgten der 23. Übergabe des

Solothurner Unternehmerpreises.

Volkswirtschaftsdirektorin und Frau Landammann Brigit Wyss eröffnete den Anlass mit dem Plädoyer, dass für das erfolgreiche Gedeihen von Unternehmen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen.

Christian Werner, Präsident des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes hob die unternehmerische Freiheit hervor und betonte, dass der Staat nur regeln und vorgeben sollte was unbedingt nötig ist, um Innovationen nicht einzuschränken.

Von der fünfköpfigen Jury ausgezeichnet wurde die weltweit bekannte Grenchner Uhrenfirma Breitling SA. Sie durfte den mit 20`000 Franken dotierten Solothurner Unternehmerpreis 2020 entgegennehmen. Breitling steht für präzise Produkte, einmalige Uhrwerke und exaktestes Handwerk der Zeitmessung. Die Breitling SA ist mit rund 250 Mitarbeitenden seit 1994 in Grenchen, Kanton Solothurn, fest verankert und betreibt ihre Produktion in La-Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg. Sichtlich berührt nahm CEO Georg Kern die gewichtige Trophäe in Empfang. In seiner Rede drückte er aus, wie wichtig es sei von der Solothurner Bevölkerung derart getragen und unterstützt zu werden. Abschliessend gab er seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Kanton Solothurn am 9. Februar der Unternehmenssteuer-reform zustimmen werde.

Die Solothurner Handelskammer ist seit diesem Jahr Kollektiv-mitglied des BPW Club Olten. Zahlreich sind wir BPW’s aus Olten angereist und durften teilhaben an diesem emotionalen Anlass, welcher einmal mehr zeigte wie Schweizer Unternehmen mit ihrer Präzision, Prägnanz und Qualität weltweite Aufmerksam-keit geniessen. Ein herzlicher Dank geht an Ursina Heimann für das Organisieren unserer Teilnahme.

Elisabeth Burkhard / 10.01.2020